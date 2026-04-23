Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз обратился к Дональду Трампу, Си Цзиньпину, Нарендре Моди и другим влиятельным политикам. Он призвал их сказать Владимиру Путину, что конфликт на Украине нужно немедленно прекратить. Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.
По мнению бывшего комика, диалоги, которые строятся на компромиссах, вряд ли принесут результат. Зеленский считает, что именно сильные мировые лидеры должны оказать влияние на российского президента.
При этом в Москве подчёркивают другой подход к возможным переговорам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только для финализации уже достигнутых договорённостей.
Песков напомнил, что Владимир Путин неоднократно говорил о своей готовности провести встречу с Зеленским в Москве в любой момент. Однако российский лидер всегда ставит главное условие — встреча должна быть по-настоящему результативной.