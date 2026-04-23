Заксобрание приняло закон о предоставлении бесплатных садовых участков Героям спецоперации

— Герои СВО состоят на учете в единой очереди на получение земельных участков наравне с многодетными семьями, — поясняется в проекте закона. — Количество сформированных земельных участков обеспечивает лишь порядка 40% от общей потребности в земле. С 2023 по 2025 год на учет было поставлено 932 гражданина, в том числе 238 участников спецоперации и 694 семьи погибших (умерших) участников СВО. Из них получили земельные участки 105 граждан, денежную выплату — 478 заявителей.