Заксобрание приняло закон о предоставлении бесплатных садовых участков Героям спецоперации

Герои спецоперации в Челябинской области получили право на получение бесплатных садовых участков. Законопроект был внесен губернатором Алексеем Текслером и одобрен депутатами Законодательного Собрания в трех чтениях.
Садовые участки можно будет получить взамен земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, а также денежной выплаты. На новую меру поддержки имеют право Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции и членов их семей.
— Герои СВО состоят на учете в единой очереди на получение земельных участков наравне с многодетными семьями, — поясняется в проекте закона. — Количество сформированных земельных участков обеспечивает лишь порядка 40% от общей потребности в земле. С 2023 по 2025 год на учет было поставлено 932 гражданина, в том числе 238 участников спецоперации и 694 семьи погибших (умерших) участников СВО. Из них получили земельные участки 105 граждан, денежную выплату — 478 заявителей.
Наибольший дефицит участков сложился в Челябинске, Златоусте и Магнитогорске. В этих городах образовалась самая большая очередь.
При этом Челябинская области не первой вводит новую меру поддержки. Садовые участки уже предоставляются в 30 регионах России. На данный момент имеется более 2,5 тысяч садовых земельных участка в 21 муниципалитете.