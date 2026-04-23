«Подумала, что взорвалась ракета»: очевидица атаки БПЛА в Самаре

«Взрыв произошел около 6 часов. Он был настолько сильный, что меня подбросило на кровати, по дому была ощутимая вибрация, — рассказывает Анна. — Я подумала, что взорвалась ракета, а не БПЛА. Может, такой эффект был из-за того, что я живу на одном из верхних этажей. Я проверила ребенка в комнате — он проснулся, но тут же закрыл глаза. Побежала на балкон, почувствовала запах гари, пластика горящего».