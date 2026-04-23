«Подумала, что взорвалась ракета»: очевидица атаки БПЛА в Самаре

«Взрыв произошел около 6 часов. Он был настолько сильный, что меня подбросило на кровати, по дому была ощутимая вибрация, — рассказывает Анна. — Я подумала, что взорвалась ракета, а не БПЛА. Может, такой эффект был из-за того, что я живу на одном из верхних этажей. Я проверила ребенка в комнате — он проснулся, но тут же закрыл глаза. Побежала на балкон, почувствовала запах гари, пластика горящего».
По словам Анны, в домовом чате к тому времени появились сообщения с подробностями куда именно прилетел дрон. «Расстояние до этого дома от нашего — метров 100. У соседей в моем доме с подоконников горшки с цветами попадали, местами окна выбило», — говорит она.
Уже через пять минут на месте были машины скорой помощи и пожарные. А вот сирена, оповещающая об опасности атаки БПЛА, как говорит женщина, включилась около 6:50.
Еще один очевидец, живущий в другом соседнем с пострадавшим доме, также проснулся от взрыва.
«Я вышел на кухню и увидел во дворе какие-то покореженные конструкции, дым за соседним домом. Когда вышел во двор, уже приехали пожарные, скорые. Время
По его словам, место происшествия быстро оцепили полицейские, которые запретили снимать и попросили людей разойтись по домам.
«Прилетело во второй подъезд, на крышу, пострадала квартира на последнем 11 этаже. В квартире, вроде, никого не было. Общался с другом, который живет в том доме на 11 этаже, но с другой стороны от прилета — с ними все нормально. Пострадал, как говорят, прохожий», — поделился мужчина.