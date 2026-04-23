Т-80БВМ пробили оборону ВСУ в Запорожской области. Видео

Российские танкисты обеспечили успешное продвижение штурмовых отрядов в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, экипажи танков группировки «Восток» оперативно выдвинулись на рубежи и интенсивным огнем полностью подавили вражеские позиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Экипажи танков из состава группировки войск «Восток» подавили опорные пункты украинской армии, обеспечив успешное продвижение российской пехоты в Запорожской области. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.

Перед началом наступления воздушная разведка вскрыла на пути следования штурмовых отрядов сеть замаскированных огневых точек и укреплений противника. Координаты целей были оперативно переданы танкистам, которые незамедлительно выдвинулись на рубежи для огневого подавления. В результате интенсивного обстрела вражеские позиции и укрывавшийся в них личный состав были полностью уничтожены, что позволило обеспечить продвижение штурмовых групп.

Деталями боевой работы танкистов поделился командир Т-80БВМ с позывным «Навага».

«У нас есть определенная лесополоса, до которой надо довезти штурмовиков. Мы отрабатываем по этой лесополосе, подавляем противника своей машиной, и они заходят уже сами, выпрыгивают, занимают лесополосу, зачищают ее. Конечно, всегда арта работает, когда ты едешь в движении. И арта, и FPV-дроны. Ну и не забываем про мины — дороги минируют, ставят ТМ, магнитные мины. Это все тоже влияет», — приводит слова военнослужащего пресс-служба Минобороны.