Т-80БВМ пробили оборону ВСУ в Запорожской области. Видео

Экипажи танков из состава группировки войск «Восток» подавили опорные пункты украинской армии, обеспечив успешное продвижение российской пехоты в Запорожской области. Видео боевой работы публикует Министерство обороны.
Перед началом наступления воздушная разведка вскрыла на пути следования штурмовых отрядов сеть замаскированных огневых точек и укреплений противника. Координаты целей были оперативно переданы танкистам, которые незамедлительно выдвинулись на рубежи для огневого подавления. В результате интенсивного обстрела вражеские позиции и укрывавшийся в них личный состав были полностью уничтожены, что позволило обеспечить продвижение штурмовых групп.
Деталями боевой работы танкистов поделился командир Т-80БВМ с позывным «Навага».
«У нас есть определенная лесополоса, до которой надо довезти штурмовиков. Мы отрабатываем по этой лесополосе, подавляем противника своей машиной, и они заходят уже сами, выпрыгивают, занимают лесополосу, зачищают ее. Конечно, всегда арта работает, когда ты едешь в движении. И арта, и FPV-дроны. Ну и не забываем про мины — дороги минируют, ставят ТМ, магнитные мины. Это все тоже влияет», — приводит слова военнослужащего пресс-служба Минобороны.