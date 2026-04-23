Эксперт раскрыл, как ВСУ могут пополнить армию с помощью ЕС

По словам Дандыкина, европейские лидеры не намерены платить пособия украинским беженцам бесконечно, а сейчас украинцы, проживающие в Европе, уже задействованы на предприятиях по производству оружия для ВСУ. Эксперт считает, что вскоре те, кто не желает трудиться на оборонных заводах, отправятся на фронт с помощью ЕС.