Эксперт раскрыл, как ВСУ могут пополнить армию с помощью ЕС

Евросоюз способен помочь украинской армии увеличить численность личного состава. Для этого ЕС может принудительно высылать через Польшу на родину украинских мужчин, подлежащих призыву. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Источник: Reuters

«Украинское правительство нарастит численность ВСУ за счет тех, кто уехал и не хочет воевать. В выдаче граждан им помогут европейские страны, в первую очередь Германия», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт отметил, что у высланных из Европы украинцев не будет стимула воевать. Такие бойцы не имеют достаточной боевой подготовки и, скорее всего, будут стараться сдаться в плен.

По словам Дандыкина, европейские лидеры не намерены платить пособия украинским беженцам бесконечно, а сейчас украинцы, проживающие в Европе, уже задействованы на предприятиях по производству оружия для ВСУ. Эксперт считает, что вскоре те, кто не желает трудиться на оборонных заводах, отправятся на фронт с помощью ЕС.

Ранее стало известно, что Ирландия планирует выслать из страны 16 тысяч украинских беженцев. В течение 12 месяцев власти хотят расторгнуть контракты на размещение беженцев, чтобы они уехали в другие государства Европы или вернулись домой, сообщает The Sunday Times.

