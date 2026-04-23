Эксперт объяснил «пропажу» бригад ВСУ под Харьковом

Бригады ВСУ, об исчезновении которых под Харьковом информируют украинские СМИ, на самом деле дезертировали — украинские боевики бросили позиции и скрылись с линии фронта. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что численность бригады составляет 2,5 тыс. человек, в случае недокомплекта — 1 тыс. По мнению собеседника NEWS.ru, если бы все они погибли, то на линии боестолкновения остались бы техника, следы боевых действий, тела погибших.

«Но раз всего этого нет, вывод только один — члены этих подразделений дезертировали. А это значит, что моральный дух украинских солдат падает, люди не хотят умирать и бегут», — уточнил Матвийчук.

Он отметил, что массовое бегство с поля боя — признак краха украинского фронта. Эксперт добавил, что если Киев не предпримет меры и не пополнит ряды ВСУ, то дезертирство примет массовый характер.

Ранее стало известно об ударе ВСУ по своему подразделению в Харьковской области. Украинские военные атаковали отступающих бойцов в районе Ковшаровки. Отмечалось, что огонь по украинским военнослужащим могли открыть заградительные группы.