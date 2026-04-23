Главное из брифинга Минобороны 23 апреля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 23 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады и два пограничных отряда в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер, 18 автомобилей, станция контрбатарейной борьбы RADA, две станции РЭБ, склад боеприпасов и семь складов материальных средств.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Осадьковка, Боровая Харьковской области, Татьяновка и Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 205 боевиков, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на выгодные рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Тихоновка, Новоселовка и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 185 человек. Также противник лишился трех боевых бронированных машин, 14 автомобилей, трех орудий полевой артиллерии, двух станций РЭБ, трех складов боеприпасов и пяти складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 360 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и сел Новогригоровка и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 360 военнослужащих, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Покровское, Гавриловка, Лесное, Великомихайловка, Александровка Днепропетровской области, Ясная Поляна и Воздвижевка Запорожской области.

Противник потерял до 295 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по трем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Камышеваха, Юрковка и Орехов Запорожской области.

«Уничтожены до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • десять управляемых авиабомб;
  • 418 БПЛА самолетного типа.

