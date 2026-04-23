В самарском аэропорту Курумоч 23 апреля сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты в самарском аэропорту Курумоч сняли 23 апреля. Их вводили из-за угрозы атаки БПЛА примерно с 05.30 по местному времени.
«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщили в Росавиации в 13.52 по самарскому времени.
Ограничения на прием и отправление самолетов в Курумоче действовали более семи часов. Сначала в аэропорту задерживали 12 рейсов, сейчас их число увеличилось до 17. На некоторые рейсы, которые не вылетели вовремя, уже идет регистрация. Опасность атаки БПЛА в Самарской области сняли.
Напомним, что 23 апреля вражеские беспилотники атаковали Самару и Новокуйбышевск. В областной столице обломки БПЛА упали на крышу дома, там частично выбило окна, есть пострадавшие. В Новокуйбышевске после атаки на промышленные предприятия погиб человек.