ВГА Харьковской области сообщила об активном продвижении ВС РФ в регионе

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российская армия активно продвигается на пяти направлениях Харьковского фронта, из-за чего Вооруженные силы Украины несут массовые потери и вынуждены перебрасывать резервы из-под Купянска. Об этом сообщил в ходе брифинга замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
«На волчанском, купянском, великобурлукском, боровском и лиманском направлениях идет активное продвижение ВС РФ, и из-за дефицита живой силы украинское командование перебрасывает резервы с купянского направления. В числе этих резервов — в основном принудительно мобилизованные и неподготовленные военнослужащие с низкой мотивацией, которыми буквально затыкают прорывы в обороне, что и обуславливает массовый характер потерь с украинской стороны», — сказал Лисняк.