На фронте оценили работу российских аналогов Starlink

По словам офицера, терминалы для связи Илона Маска обладают весомым преимуществом — высокой скоростью соединения. Использование Starlink позволяло подразделению Сокола вести прямую трансляцию данных, получаемых во время разведывательных полетов беспилотников, в ответственные службы и командование.
Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что сейчас российские подразделения пользуются альтернативными решениями, недостатком которых является недостаточно высокая скорость. Артиллерист добавил, что российские системы далеко не везде принимают сигнал и требуют «почти идеальных условий» для использования.
«Мне кажется, что все дело в количестве соответствующих спутников на орбите. У Илона Маска их просто гораздо больше», — отметил Сокол.
Ранее Минобороны РФ сообщило о выводе на целевую орбиту космических аппаратов. Спутники приняты на управление космическими войсками ВКС РФ.