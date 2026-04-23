Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На фронте оценили работу российских аналогов Starlink

Ключевой проблемой ВС России остается связь, так как отечественные спутниковые системы не в полной мере удовлетворяют требованиям бойцов на линии фронта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал глава разведки артиллерийского дивизиона с позывным Сокол.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По словам офицера, терминалы для связи Илона Маска обладают весомым преимуществом — высокой скоростью соединения. Использование Starlink позволяло подразделению Сокола вести прямую трансляцию данных, получаемых во время разведывательных полетов беспилотников, в ответственные службы и командование.

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что сейчас российские подразделения пользуются альтернативными решениями, недостатком которых является недостаточно высокая скорость. Артиллерист добавил, что российские системы далеко не везде принимают сигнал и требуют «почти идеальных условий» для использования.

«Мне кажется, что все дело в количестве соответствующих спутников на орбите. У Илона Маска их просто гораздо больше», — отметил Сокол.

Ранее Минобороны РФ сообщило о выводе на целевую орбиту космических аппаратов. Спутники приняты на управление космическими войсками ВКС РФ.

Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше