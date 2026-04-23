СМИ: на Украине хотят заменить 30% солдат на передовой боевыми роботами

Министерство обороны Украины планирует заключить контракты на поставку в первой половине 2026 года 25 000 наземных роботизированных комплексов, уточняет украинский новостной портал United 24 Media. Украинское издание Kyiv Post подчеркивает, что НРК будут в первую очередь использоваться для уменьшения потерь и поддержки войск, а не для замены ВСУ. Эти системы все чаще применяются для материально-технического обеспечения и эвакуации солдат и поврежденной техники. Издание отмечает, что решения о том, задействовать ли личный состав или технику, зависят от командиров и оперативного планирования на более высоких уровнях.