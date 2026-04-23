Европейское бюро Politico пишет, что на прошлой неделе Владимир Зеленский объявил о первом успешном захвате российской позиции и пленении солдат исключительно с помощью беспилотных технологий, без участия пехоты и потерь. Николай Зинкевич, командир первого на Украине подразделения наземных роботизированных комплексов (НРК), рассказал изданию, что эта операция прошла минувшим летом. С тех пор украинская армия активно внедряет боевых роботов: к марту 2026 года их использовали уже более 150 подразделений, тогда как в конце 2025 года их применяли только 50 подразделений.
Учитывая значительное численное превосходство российской армии, Украина активно внедряет беспилотные технологии, которые приводят к 80% потерь в живой силе противника.
Министерство обороны Украины планирует заключить контракты на поставку в первой половине 2026 года 25 000 наземных роботизированных комплексов, уточняет украинский новостной портал United 24 Media. Украинское издание Kyiv Post подчеркивает, что НРК будут в первую очередь использоваться для уменьшения потерь и поддержки войск, а не для замены ВСУ. Эти системы все чаще применяются для материально-технического обеспечения и эвакуации солдат и поврежденной техники. Издание отмечает, что решения о том, задействовать ли личный состав или технику, зависят от командиров и оперативного планирования на более высоких уровнях.
Гораздо лучше отправить на задание робота. Если он будет уничтожен, вы потеряете снаряжение. Но если вы отправите двух или трех солдат и они погибнут, это будет гораздо большая потеря как для эмоционального состояния, так и для боеспособности подразделения.
Украинские СМИ утверждают, что число выполненных задач с привлечением НРК стремительно растет: в марте было выполнено около 9000 таких миссий против примерно 6000 тремя месяцами ранее. В первом квартале 2026 года было осуществлено около 21 500 подобных операций. Также на Украине создают специализированный центр компетенций в области НРК, который станет «центральным узлом» для производителей.
Наша цель — недорогие и эффективные ударные наземные системы, которые государство может быстро масштабировать.
Однако украинские военные подчеркивают, что роботы вряд ли полностью заменят солдат в ближайшее время. Пока полностью автоматизированное поле боя остается отдаленной возможностью, требующей значительных технологических достижений. Это станет возможным, только когда все роботизированные системы и БПЛА будут интегрированы в единую структуру, которая будет управляться с помощью унифицированной архитектуры, включающей распознавание «свой-чужой», матрицы перемещения и матрицы выполнения миссии.