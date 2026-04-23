Военный врач реанимировал бойца СВО после 50 минут клинической смерти

В зоне СВО военный доктор провел успешную реанимацию бойца, сердце которого остановилось на 50 минут. Несмотря на завершение стандартного протокола СЛР, специалист принял решение продолжить борьбу за жизнь пациента.

Старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации Али Мурадалиев провел успешную реанимацию тяжелораненого участника спецоперации, сердце которого не билось в течение 50 минут. Об этом сообщают «Известия».

Среди большого потока пациентов был боец, за состоянием которого медики вели пристальное наблюдение из-за критически низкого давления. Вскоре у находившегося на аппарате искусственной вентиляции легких военнослужащего произошла остановка сердца.

Согласно медицинскому протоколу, сердечно-легочную реанимацию проводят в течение 30 минут, однако врач принял решение продолжать борьбу за жизнь пациента.

«Не знаю, как это объяснить. У него почему-то глаза были открыты. Я посмотрел в глаза, и в мыслях появилось, что человек хочет жить. И я решил продолжать. И вот 50 минут прошло, и на мониторе появился сердечный ритм», — поделился воспоминаниями Мурадалиев.

Командир 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко отметил, что после реанимации состояние бойца удалось стабилизировать. В дальнейшем военнослужащего подготовили к эвакуации и отправили в специализированное медицинское учреждение для продолжения лечения.

Доктор Мурадалиев не выделяет этот случай среди других, считая, что спасение жизней — это ежедневная работа российских медиков. Успех этого непростого труда обеспечивается слаженной работой всего медицинского коллектива.