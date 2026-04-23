Военный врач реанимировал бойца СВО после 50 минут клинической смерти

Старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации Али Мурадалиев провел успешную реанимацию тяжелораненого участника спецоперации, сердце которого не билось в течение 50 минут. Об этом сообщают «Известия».
Среди большого потока пациентов был боец, за состоянием которого медики вели пристальное наблюдение из-за критически низкого давления. Вскоре у находившегося на аппарате искусственной вентиляции легких военнослужащего произошла остановка сердца.
Согласно медицинскому протоколу, сердечно-легочную реанимацию проводят в течение 30 минут, однако врач принял решение продолжать борьбу за жизнь пациента.
«Не знаю, как это объяснить. У него почему-то глаза были открыты. Я посмотрел в глаза, и в мыслях появилось, что человек хочет жить. И я решил продолжать. И вот 50 минут прошло, и на мониторе появился сердечный ритм», — поделился воспоминаниями Мурадалиев.
Командир 39-го отдельного гвардейского медицинского отряда ВДВ Юрий Бровко отметил, что после реанимации состояние бойца удалось стабилизировать. В дальнейшем военнослужащего подготовили к эвакуации и отправили в специализированное медицинское учреждение для продолжения лечения.
Доктор Мурадалиев не выделяет этот случай среди других, считая, что спасение жизней — это ежедневная работа российских медиков. Успех этого непростого труда обеспечивается слаженной работой всего медицинского коллектива.