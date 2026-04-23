Спецназ ФСБ уничтожил две ДРГ ВСУ в Константиновке

Спецподразделение ФСБ «Горыныч» ликвидировало две диверсионные группы ВСУ, готовившие засады в Константиновке. Совместно с подразделениями Минобороны также были уничтожены два пункта управления украинскими БПЛА.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бойцы антитеррористического подразделения «Горыныч» УФСБ России по Донецкой Народной Республике ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в городе Константиновка. Об этом сообщает телеграм-канал «Портфель Лубянки» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

По данным спецслужбы, украинские диверсанты занимались подготовкой засад на маршрутах следования российских войск. Помимо нейтрализации ДРГ, операторы подразделения «Горыныч» выявили и уничтожили два пункта управления беспилотниками противника.

Боевая операция проводилась во взаимодействии с 4-й бригадой «Южной» группировки войск Минобороны РФ. Удары наносились в рамках плановой работы по обнаружению и нейтрализации диверсионных групп в районе Константиновки.

