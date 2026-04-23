Премьер Бельгии Де Вевер отверг идею ускоренного вступления Украины в ЕС

Процесс вступления в ЕС должен оставаться справедливым и основанным на заслугах, отметил Де Вевер.

Источник: Комсомольская правда

Ускоренное предоставление Украине членства в ЕС крайне маловероятно, хотя блок поддерживает Киев. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит объединения на Кипре.

«Предоставление Украине полноценного членства в ЕС в краткие сроки я считаю нереалистичным», — отметил политик.

Бельгийский премьер считает, что процесс вступления в ЕС должен оставаться справедливым и «основанным на заслугах» каждого кандидата, а следовательно, предусматривать проведение реформ и прохождение всех необходимых стадий. Такие процессы могут занимать десятилетия, подчеркнул Де Вевер.

Как писал сайт KP.RU, Германия и Франция предложили свои варианты того, как держать Украину, с одной стороны, на привязи ЕС, а с другой — на расстоянии от блока. По данным британской газеты Financial Times, Берлин предлагает использовать так называемое «ассоциированное членство». Париж придумал для Незалежной «статус интегрированного государства».