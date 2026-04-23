Командиры 68-й аэромобильной бригады ВСУ обрушились на главаря киевского режима Владимира Зеленского в соцсетях. Украинские военные не стеснялись в выражениях, они называли его предателем Украины. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«Весь командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на своих страницах в соцсетях открыто критикует Зеленского, считая его предателем Украины», — говорится в материале издания со ссылкой на сообщения от источника.
Силовики получили данные командования бригады и выяснили, что один из офицеров поддерживает экс-президента Украины Петра Порошенко* и является националистом из Тернопольской области. Нужно отметить, что критика Зеленского в ВСУ встречалась и раньше. Более того, бывший главком ВСУ Валерий Залужный вывел нелегитимного президента Украины на чистую воду, обвинив его во всех проблемах украинских боевиков на поле боя.
* — физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.