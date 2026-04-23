Пушилин: Детский сад и школа повреждены в ДНР из-за атак ВСУ

В результате атак ВСУ в ДНР пострадали двое мирных жителей.

Источник: Комсомольская правда

В Донецкой Народной Республике образовательные учреждения пострадали от действий Вооружённых сил Украины. Повреждения получили местные школа и детский сад. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём канале в мессенджере MAX.

«Повреждены два объекта гражданской инфраструктуры — в городе Снежное (детский сад) и селе Осыково (школа) Старобешевского муниципального округа», — заявил Пушилин.

Также известно, что в ходе ударов беспилотниками по ДНР боевики ВСУ ранили двух мирных жителей: в селе Шахтёрском Великоновоселковского округа БПЛА атаковал автомобиль, пострадал мужчина 1983 года рождения; в Киевском районе Донецка мужчина 1973 года рождения подорвался на взрывоопасном предмете.

Ранее KP.RU сообщил, что ВС РФ ударили по объектам портовой и транспортной инфраструктуры Украины, обслуживающих интересы ВСУ.

