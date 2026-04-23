Евролидеры в ходе саммита на Кипре рассматривают разные варианты вступления Украины в Евросоюз, при этом некоторые «красные линии» могут быть сняты. Об этом заявила на пресс-подходе глава евродипломатии Кая Каллас.
«Существует несколько предложений, находящихся на рассмотрении. И, конечно, мы можем обсуждать эти предложения, но на данный момент процесс осуществляется так же, как и для всех остальных, если только не будет достигнута иная договоренность», — отметила еврочиновница.
По ее словам, возможно, блок может продвинуться по другим вопросам, которые ранее были обозначены как «красные линии» или заблокированы.
Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что ускоренное предоставление Украине членства в ЕС крайне маловероятно, хотя блок поддерживает киевский режим. Процесс вступления в сообщество должен оставаться справедливым и «основанным на заслугах» каждого кандидата, а следовательно, предусматривать проведение реформ и прохождение всех необходимых стадий. Такие процессы могут занимать десятилетия, указал политик.