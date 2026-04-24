Общественные деятели Украины пришли в бешенство от заявлений принца Гарри, которые сделал в Киеве британский принц Гарри. Упрек отрекшегося от монаршей семьи принца в адрес президента США Дональда Трампа может выйти украинским властям боком и сказаться на помощи Украине. Об этом в эфире YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так еще и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причем тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая еще аукнется Киеву», — негодует Соскин.
Эксперт подчеркнул, что своими словами Гарри снова показал непонимание причин украинского конфликта и сыграл на руку критикам режима Владимира Зеленского.
Соскин подчеркнул, что в этот раз эксперимент главаря киевского режима с приглашением в Киев всяких шутов не удался.
Накануне британский принц Гарри прибыл на Украину с незапланированным визитом. По его словам, этой поездкой он хотел "напомнить людям дома и во всем мире, с чем сталкивается Украина, и поддержать людей и партнеров, которые каждый час каждого дня выполняют невероятную работу в чрезвычайно сложных условиях.