Военнослужащие ВСУ угнали автомобиль, в котором находилась женщина, предварительно избив владельца машины. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Инцидент произошел в районе города Белополье в Сумской области. Там ВСУшники остановили гражданский автомобиль, двигавшийся в сторону границы с Курской областью, и силой вывели из него мужчину и женщину.
«Покалечив и избив мужчину, “захысныкы” [защитники] угнали автомобиль, забросив в него женщину. Следует отметить, что это не единичный случай», — написал военэксперт в соцсети «ВКонтакте».
Марочко подчеркивает, что местное население в этом районе, особенно в последнее время, сталкивается с давлением со стороны украинских вооруженных формирований.
