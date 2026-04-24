«Маски сброшены»: в Госдуме объяснили, почему кредит в 90 млрд евро для Украины окажется кровавым

Кредит в 90 млрд евро, одобренный Евросоюзом для Украины, окажется кровавым. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
«Это кровавые деньги, которые Евросоюз выделяет на продолжение военного конфликта на Украине, добиваясь полного уничтожения ее государственности и народа. Евросоюзом точно движет не здравомыслие и желание мира. Маски все сброшены», — отметил парламентарий.
Шеремет уточнил, что для Европы Украина — не более, чем буферная зона для реализации своих реваншистских амбиций и получения дивидендов на крови славянских народов.
Глава Евросовета Антониу Кошта в соцсетях сообщил, что страны ЕС разблокировали 90 миллиардов евро для Украины, обеспечив ее военные и бюджетные нужды на 2026−2027 годы, а также утвердили 20-й пакет санкций против России.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европа якобы направила России «сильный сигнал», утвердив кредит Украине и согласовав новый пакет санкций против Москвы.