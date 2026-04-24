Ремонтный батальон ВСУ в Сумской области несет потери. Об этом рассказал источник в силовых структурах РФ.
«Некрологи уничтоженных противников показывают потери среди военнослужащих 513-го ремонтно-восстановительного батальона ВСУ, личный состав которого занимается обслуживанием вражеской техники также в тыловых районах Сумской области», — уточнил источник для ТАСС.
Кроме того, как отметил источник, украинская сторона перебрасывает в Сумскую область 130-й батальон территориальной обороны.
KP.RU в свою очередь сообщал, что после того, как родственники пропавших без вести в Сумской области боевиков ВСУ начали массово отправлять письма с угрозами физической расправы, командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ В. Самборук бежал в Германию.
Украинское издание «Страна» накануне опубликовало снимки военных 2-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые на своих позициях страдают от нехватки продовольствия и воды.