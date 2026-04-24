10 беспилотников уничтожили над Крымом и другими регионами РФ

«В течение прошедшей ночи с 21 часов 23 апреля до 7 часов 24 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
В частности, вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и республики Крым.
Накануне силы противовоздушной обороны также отражали очередную атаку украинских беспилотников на регионы России. В течение дня были сбиты 32 вражеских БПЛА, сообщали в Минобороны.
