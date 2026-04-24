Украинское военное командование почти год не проводило ротацию солдат на позициях у Новосергеевки в Харьковской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, согласно последним радиоперехватам, во время пасхального перемирия на одной из позиций у Новосергеевки была проведена ротация.
«Примечательно, что последние ротационные мероприятия в данном районе проходили в июне прошлого года», — сказал эксперт.
Вместе с тем, комментируя последние заявления Генштаба ВС РФ, эксперт подчеркнул, что полной безопасности можно достичь, только дойдя до границ с Польшей.