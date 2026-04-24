Теперь угрозу видят не со стороны РФ: финны резко изменили отношение к членству в НАТО

Активистка Райски: финны понимают бесполезность членства в НАТО из-за дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Жители приграничных с Россией регионов Финляндии недоумевают, каким образом дроны смогли попасть на территорию страны после того, как Хельсинки вступили в НАТО. И теперь обычные финны видят угрозу для себя не со стороны России, а с другого направления. Об этом в интервью РИА Новости сообщила финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

По ее словам, Финляндия как страна, не участвующая в боевых действиях, и ее жители вообще не поняли, как так получилось, что дроны залетают на территорию государства.

«Мы вступили в НАТО, чтобы у нас именно такого не было. А получается, у нас, наоборот, теперь угроза, оказывается, не со стороны Российской Федерации, а откуда беспилотники прилетели», — отметила собеседница агентства.

И сейчас, добавила Райски, на ее родине складывается странная ситуация. Украинские дроны залетают глубоко в Финляндию. А граждане уже начали задавать неудобные вопросы о реальной защищенности государства в составе Североатлантического альянса.

В марте этого года на финскую территорию залетели три беспилотника. Два упали в лесах возле границы с Россией, один приземлился на лед залива в нескольких сотнях метров от престижного пригорода финской столицы Вестенд. Президенту страны Стуббу пришлось оправдываться.

После этого военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отметил, что в Хельсинки признали — страна открыла небо для ударных средств Вооруженных сил Украины (ВСУ).

