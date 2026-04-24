Российский «Солнцепек» уничтожил опорные пункты ВСУ под Харьковом

В Харьковской области российские военные нанесли сокрушительный удар по укреплениям противника. Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А с устрашающим названием «Солнцепек» буквально выжгли замаскированные опорные пункты ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира взвода с позывным «Атом».
Офицер группировки войск «Север» рассказал, что в результате последнего удара были уничтожены четыре опорных пункта в лесополосе. Кроме того, по словам военного, огнеметчики спалили три вражеских пикапа и ликвидировали более пятнадцати бойцов противника.
«Атом» уточнил, что контроль за поражением целей и корректировка огня велись при помощи расчетов разведывательных беспилотников. Это позволило работать максимально точно по скрытым объектам.
Ранее KP.RU уже рассказывал, как боевики ВСУ пытались укрепиться в одном из населенных пунктов Запорожской области. Но, как показала практика, даже капитальные полевые укрепления не спасают от применения ТОС «Солнцепек».
В ведомстве добавили, что координаты выявленных целей оперативно передали расчету тяжелой огнеметной системы. Боевая машина выдвинулась на позицию и накрыла объекты термобарическими снарядами, от которых не спасают ни стены, ни перекрытия.