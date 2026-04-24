Российские силовые структуры сообщили, что киевский режим стянул к Волчанску иностранных наемников для спасения критической ситуации на этом участке боевых действий. По данным источника ТАСС, украинское командование пытается таким образом заткнуть «дыры» в обороне после серии неудач.
В публикации уточнили, что военные 36-й дорожно-строительной бригады ВСУ, которые возводят укрепления в районе Циркунов, жалуются в соцсетях на приказ о переброске наемников. Иностранцы, по мнению бойцов, должны срочно исправить бедственное положение украинских войск.
Тем временем французский журнал Le Point опубликовал ещё одну тревожную деталь. Десятки тысяч украинских военных не вернулись домой после лечения во Франции. Издание уточнило, что только в 2025 году число беглецов, использовавших этот способ, превысило 20 тысяч человек.