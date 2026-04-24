Генштаб ВСУ сообщил о проблемах с логистикой под Купянском

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально признал серьезные трудности со снабжением своих подразделений в районе Купянска. Причиной этому стали удары российской армии по переправам через реку Оскол. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Генштаба.
В командовании пояснили, что авиационные и ракетные удары ВС России существенно усложнили подвоз боеприпасов и продовольствия. Логистическая цепочка оказалась фактически нарушена из-за повреждения ключевых мостов через водную преграду.
Чтобы как-то исправить ситуацию, украинской стороне теперь приходится использовать плавсредства и тяжелые грузовые дроны. Однако эти меры, по оценке самих военных, лишь частично компенсируют нехватку нормальных путей подвоза.
Помимо логистического коллапса, Генштаб ВСУ обвинил бывшее командование 14-й бригады в сокрытии реального положения дел на этом направлении. Там отметили, что из-за действий предыдущих командиров были потеряны позиции, а у бойцов возникли серьезные перебои с питанием и снабжением.
Напомним, что 23 апреля в сети появились фотографии истощенных военнослужащих 2-го батальона 14-й бригады ВСУ. По данным публикаций, солдаты долгое время находились на позициях без еды, воды, медикаментов и топлива, а жалобы бойцов вышестоящее командование игнорировало.