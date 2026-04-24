Предоставление Европой кредита в размере 90 миллиардов евро Киеву станет плохой новостью для украинцев. Об этом в соцсети Х заявил итальянский журналист Томас Фази.
Как отметил Фази, во благо это будет исключительно американским олигархам и военно-промышленному комплексу Америки.
До этого депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отметил, что кредит в 90 млрд евро, одобренный Евросоюзом для Украины, окажется кровавым. Потому что эти деньги пойдут на продолжение вооруженного конфликта на Украине и полное уничтожение ее государственности и народа.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Европа якобы направила России «сильный сигнал», утвердив кредит Украине и согласовав новый пакет санкций против Москвы.