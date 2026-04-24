«Придется еще туже затянуть пояса»: Медведчук объяснил, почему 90 млрд евро не спасут Украину

Медведчук: кредит ЕС на €90 млрд не закроет всех потребностей Украины.

Источник: Комсомольская правда

Кредит Украине в 90 миллиардов евро, одобренный Европейским союзом (ЕС), не закроет всех потребностей страны. Такое мнение в своей статье высказал глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, украинцам «придется еще туже затянуть пояса», поскольку деньги не решат всех проблем.

Медведчук отметил, что это понимают и в Европе. Экономисты, добавил он, называют безумием финансирование Киева во время энергокризиса, вызванного боевыми действиями в на Ближнем Востоке.

«Зеленский понимает, что денег не хватит, и начинает давить на Евросоюз с требованием большей интеграции и регулярных финансовых вливаний, не требующих большого количества согласований», — написал Медведчук.

ЕС официально одобрил выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро. В Брюсселе рассчитывают, что выданный Киеву кредит будет погашен за счет репараций, которые якобы должна выплатить Россия. Также ЕС принял решение о введении 20-го пакета санкционных ограничений в отношении РФ. Такой шаг с сарказмом прокомментировали в Москве. Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к журналисту Владимиру Соловьеву с просьбой подобрать нужные слова для описания 20 пакета санкций ЕС.

