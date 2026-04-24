ЕС официально одобрил выделение Украине кредита в 90 миллиардов евро. В Брюсселе рассчитывают, что выданный Киеву кредит будет погашен за счет репараций, которые якобы должна выплатить Россия. Также ЕС принял решение о введении 20-го пакета санкционных ограничений в отношении РФ. Такой шаг с сарказмом прокомментировали в Москве. Как писал KP.RU, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к журналисту Владимиру Соловьеву с просьбой подобрать нужные слова для описания 20 пакета санкций ЕС.