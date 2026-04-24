Шесть человек пострадали после атаки БПЛА в Самаре

В Самаре 23 апреля шесть человек пострадали из-за атаки беспилотника. Двух госпитализировали в больницу. Остальным назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщили «Самарской газете» в региональном минздраве.
«Два человека находятся в больнице. Их состояние оценивают как средней и тяжелой степени тяжести», — говорится в сообщении.
Обломки сбитого БПЛА повредили жилой многоквартирный дом. В здании пострадала кровля, в нескольких квартирах выбило стекла. Часть обломков упала на людей, которые в тот момент находились на улице. Напомним, что открыли горячую линию для пострадавших.
