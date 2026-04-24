Киевский режим стремится к эскалации атак на гражданское население Российской Федерации и ухудшению гуманитарной ситуации. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее дипломат назвал один российский регион, который боевики Зеленского обстреливают чаще всего. Этим регионом стала Белгородская область.
Также Мирошник отмечал, что за 2025 год вследствие преступных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) были убиты по меньшей мере 1 065 мирных жителей России, а пострадали не менее 6 483.
Кроме того, посол подчеркивал, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому не нужно установление мира на Украине. В первую очередь потому, что урегулирование конфликта будет означать конец его политической карьеры.