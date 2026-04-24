Горячую линию открыли для пострадавших от БПЛА в Самарской области

Она предназначена для приема жалоб и оказания правовой помощи, сообщает прокуратура Самарской области.

Источник: Marília Castelli

Горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА открыли для жителей Самары и Новокуйбышевска.

По этим вопросам теперь можно звонить на единый телефон: + 7 (846) 340−61−78, пишет Самарская газета.

Напомним, массированная атака БПЛА в Самарской области была 22 и 23 апреля. За это время двое погибли в Сызрани, еще один человек — в Новокуйбышевске. Есть пострадавшие. И в Сызрани, и в Самаре беспилотники попали в жилые дома.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше