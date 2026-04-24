Российские беспилотники атаковали сухогруз, шедший в Одессу

В Одесской области российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по балкеру, следовавшему в украинский порт. Об этом сообщает военный блогер Кирилл Федоров со ссылкой на Администрацию морских портов.
По имеющейся информации, судно под флагом Сент-Киттс и Невис следовало по «украинскому морскому коридору» в один из портов Одессы. В результате атаки на борту возник пожар.
Агентство EADaily пишет, что на сухогрузе выведена из строя система навигации и для его сопровождения направлен катер. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.