Российские беспилотники атаковали сухогруз, шедший в Одессу

Российские БПЛА нанесли удар по сухогрузу под флагом Сент-Киттс и Невис, который следовал в Одессу по «морскому коридору». На судне возник пожар, повреждена система навигации.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Одесской области российские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по балкеру, следовавшему в украинский порт. Об этом сообщает военный блогер Кирилл Федоров со ссылкой на Администрацию морских портов.

По имеющейся информации, судно под флагом Сент-Киттс и Невис следовало по «украинскому морскому коридору» в один из портов Одессы. В результате атаки на борту возник пожар.

Агентство EADaily пишет, что на сухогрузе выведена из строя система навигации и для его сопровождения направлен катер. По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше