«В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск “Север” установлен контроль над населенным пунктом Ветеринарное Харьковской области. Подразделения группировки войск “Центр” активными действиями освободили населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики», — сказали там.
ВС РФ за неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие в течение недели установили контроль над двумя населенными пунктами — Ветеринарным в Харьковской области и Гришино в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.