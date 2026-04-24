«В течение прошедшей недели подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, двух штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск “Восток” составили более 1605 военнослужащих», — говорится в сводке российского ведомства.