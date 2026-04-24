Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Центра» за неделю

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Подразделения группировки «Центр» освободили в течение недели населенный пункт Гришино, уничтожили за это время более 2295 военных ВСУ, 29 боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.