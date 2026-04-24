Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Российские Вооруженные Силы в ответ на атаки Киева по гражданским объектам в РФ за минувшую неделю нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками по военной инфраструктуре Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 18 по 24 апреля текущего года в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сводке российского ведомства за период с 18 по 24 апреля.

В результате ударов были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.