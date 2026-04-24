Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Севера» за неделю

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1300 военных в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

«В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск “Север” установлен контроль над населенным пунктом Ветеринарное Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке военного ведомства.

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял более 1300 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 96 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 71 склад боеприпасов, горючего и материальных средств», — отмечает Минобороны РФ.