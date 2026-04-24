«Солнцепек» уничтожил подземный комплекс ВСУ в Запорожской области. Видео

Российские военные с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» нанесли удар по укрепленным позициям Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Министерство обороны.
В результате точного попадания термобарических снарядов были разрушены бетонные укрепления, повреждены командные пункты и подземные коммуникации. Ликвидированы живая сила и техника ВСУ.
Обнаружить скрытый объект удалось в ходе длительного наблюдения за логистикой противника: разведчики отследили маршруты перемещения личного состава и точки регулярной выгрузки материальных средств. Полученные координаты оперативно передали расчету ТОС-1А 35-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток», который успешно поразил цель.