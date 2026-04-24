Главное из брифинга Минобороны 18 — 24 апреля 2026 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 18 по 24 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 18 по 24 апреля ВС РФ нанесли шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины;
  • объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • места сборки и хранения ударных БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

ВС РФ за неделю освободили два населенных пункта

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Ветеринарное в Харьковской области;
  • Гришино в ДНР

«Север» наступает в Харьковской области

«Северная» группировка за неделю атаковала девять бригад и штурмовой полк ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1300 боевиков. Также ВСУ лишились восьми боевых бронированных машин, 96 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 71 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения «Запада» перешли на новые позиции

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали семь бригад противника.

Потери украинской стороны составили: свыше 1410 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары восьми бригадам ВСУ.

За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1290 бойцов, 20 боевых бронированных машин, 92 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 55 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» продвинулся вперед в ДНР

Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 15 украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ.

В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2295 военнослужащих, 29 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение девяти бригадам и пяти штурмовым полкам ВСУ.

Потери противника в живой силе превысили 1605 человек. Также украинская сторона лишилась 12 боевых бронированных машин, 37 автомобилей, трех артиллерийских орудий и восьми складов материальных средств.

Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам противника.

ВСУ потеряли порядка 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 119 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии

За неделю ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять боевых машин РСЗО «Ураган», «Град» и RAK-SA-12, а также три транспортно-заряжающие машины.

В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • 50 управляемых авиационных бомб;
  • восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 2 464 БПЛА самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше