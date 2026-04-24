Главное из брифинга Минобороны 18 — 24 апреля 2026 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 18 по 24 апреля ВС РФ нанесли шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
ВС РФ за неделю освободили два населенных пункта
Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Ветеринарное в Харьковской области;
- Гришино в ДНР
«Север» наступает в Харьковской области
«Северная» группировка за неделю атаковала девять бригад и штурмовой полк ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе превысили 1300 боевиков. Также ВСУ лишились восьми боевых бронированных машин, 96 автомобилей, восьми орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 71 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.
Подразделения «Запада» перешли на новые позиции
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали семь бригад противника.
Потери украинской стороны составили: свыше 1410 военнослужащих, 18 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Подразделения «Южной» группировки за неделю нанесли удары восьми бригадам ВСУ.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1290 бойцов, 20 боевых бронированных машин, 92 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 55 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» продвинулся вперед в ДНР
Подразделения группировки в течение недели нанесли поражение 15 украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ.
В зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 2295 военнослужащих, 29 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение девяти бригадам и пяти штурмовым полкам ВСУ.
Потери противника в живой силе превысили 1605 человек. Также украинская сторона лишилась 12 боевых бронированных машин, 37 автомобилей, трех артиллерийских орудий и восьми складов материальных средств.
Группировка «Днепр» улучшила тактическое положение
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар четырем бригадам противника.
ВСУ потеряли порядка 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 119 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, 16 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск, артиллерии
За неделю ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять боевых машин РСЗО «Ураган», «Град» и RAK-SA-12, а также три транспортно-заряжающие машины.
В течение прошедшей недели средства противовоздушной обороны сбили:
- 50 управляемых авиационных бомб;
- восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 2 464 БПЛА самолетного типа.