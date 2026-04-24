Российский боец в одиночку ликвидировал несколько позиций ВСУ. Видео

В ходе освобождения поселка Гришино подразделениями группировки «Центр» российский боец забросал гранатами три укрытия украинских военных. Умелые действия военнослужащего способствовали продвижению наших войск и ликвидации обороны ВСУ в населенном пункте.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российский военнослужащий в ходе штурмовых действий в населенном пункте Гришино успешно подавил несколько укрытий противника. Об этом пишет телеграм-канал «Сибирское объединение».

По данным канала, в ходе операции штурмовик последовательно зачистил три здания, в которых были оборудованы позиции ВСУ. В первом случае точный бросок гранаты в оконный проем привел к обрушению конструкции, что заблокировало противнику выход из подвального помещения. Затем боец скрытно переместился к соседним постройкам и ликвидировал оставшиеся огневые точки.

Командир подразделения следил за обстановкой с разведывательного дрона и в режиме реального времени координировал действия солдата. Успешная зачистка объектов позволила подразделениям группировки войск «Центр» продолжить наступление и полностью освободить населенный пункт.