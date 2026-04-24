Эксперт: Украина дублирует российские разработки с ИИ для дронов

«Украинские БПЛА имеют элементы искусственного интеллекта. Но стоит отметить, что это не является их разработкой, так как эти аппараты производятся на территории Германии. Киев очень долго собирал обломки “Ланцетов”. Им удалось воссоздать российскую электронную плату, на основе которой немцы сделали машинное зрение и ИИ на дронах ВСУ», — уточнил собеседник NEWS.ru.
Эксперт добавил, что копирование Киевом украинских технологий — доказательство того, что российские разработчики опережают западных коллег.
Кнутов отметил, что Москве следует стараться удерживать первенство в технологическом плане. Для этого, по словам эксперта, необходимо запускать в производство новые решения, не позволяя тормозить их сборку и выпуск из-за бюрократических препонов.
Кнутов отметил, что технологическое превосходство гарантирует нанесение значимого урона ВСУ.
Ранее стало известно о новом тяжелом дроне «Упыреныш», который собрали инженеры группировки войск «Юг» ВС РФ. Новый дрон уже совершил несколько боевых вылетов.
