Эксперт: Украина дублирует российские разработки с ИИ для дронов

Украинские разработчики копируют российские разработки для встраивания искусственного интеллекта в БПЛА. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил историк войск ПВО Юрий Кнутов. Эксперт прокомментировал высказывание главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* о попытках ВСУ создать технологии, подобные российским.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Украинские БПЛА имеют элементы искусственного интеллекта. Но стоит отметить, что это не является их разработкой, так как эти аппараты производятся на территории Германии. Киев очень долго собирал обломки “Ланцетов”. Им удалось воссоздать российскую электронную плату, на основе которой немцы сделали машинное зрение и ИИ на дронах ВСУ», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Эксперт добавил, что копирование Киевом украинских технологий — доказательство того, что российские разработчики опережают западных коллег.

Кнутов отметил, что Москве следует стараться удерживать первенство в технологическом плане. Для этого, по словам эксперта, необходимо запускать в производство новые решения, не позволяя тормозить их сборку и выпуск из-за бюрократических препонов.

Кнутов отметил, что технологическое превосходство гарантирует нанесение значимого урона ВСУ.

Ранее стало известно о новом тяжелом дроне «Упыреныш», который собрали инженеры группировки войск «Юг» ВС РФ. Новый дрон уже совершил несколько боевых вылетов.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше