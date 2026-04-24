Боец Владислав Панфилов из Усть-Кута героически погиб в зоне СВО

Боец Владислав Панфилов из Усть-Кута героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе городской администрации.
— Военнослужащий родился 16 августа 1997 года. Отправившись «за ленточку», во время выполнения боевых действий его не стало 9 апреля 2026 года, — уточняется в сообщении.
Родные и друзья смогут проводить героя в последний путь 28 апреля в ритуальном зале на улице Высоцкого, 22 с 15:00 до 15.30 часов. Владислав Панфилов будет захоронен на аллее Героев, погибших в зоне проведения СВО.
