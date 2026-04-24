Россия вернула из плена 193 военнослужащих

«Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.
Сейчас россияне находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации в учреждениях Министерства обороны. Посредниками в проведении обмена выступили ОАЭ и США.
Предыдущий состоялся 11 апреля. Тогда Москва вернула 175 военных и семь незаконно удерживавшихся киевским режимом жителей Курской области. Они стали последними заложниками, взятыми ВСУ в российском регионе.
За два дня до этого Россия передала Украине тысячу тел боевиков в обмен на 41 погибшего бойца. Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве