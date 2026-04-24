Россия вернула из плена 193 военнослужащих

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 193 бойца, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Взамен переданы 193 военнопленных ВСУ», — заявили в ведомстве.

Сейчас россияне находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят на родину для лечения и реабилитации в учреждениях Министерства обороны. Посредниками в проведении обмена выступили ОАЭ и США.

Предыдущий состоялся 11 апреля. Тогда Москва вернула 175 военных и семь незаконно удерживавшихся киевским режимом жителей Курской области. Они стали последними заложниками, взятыми ВСУ в российском регионе.

За два дня до этого Россия передала Украине тысячу тел боевиков в обмен на 41 погибшего бойца. Договоренностей по гуманитарным вопросам стороны достигли в Женеве 17—18 февраля.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона.
