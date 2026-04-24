Домой из украинского плена вернулись девять свердловчан

По ее словам, четверо вернувшихся родом из Екатеринбурга. Еще пятеро — из Нижнего Тагила, Кушвы, Полевского, Красноуральска и Богдановического района. Сегодня проведен новый обмен военнопленными, сообщили в Минобороны России. На родину возвращаются 193 российских военнослужащих. Последний обмен пленными по формуле 175 на 175 проходил 11 апреля. В тот день были возвращены двое военнослужащих из Свердловской области, а также семь мирных жителей Курской области.