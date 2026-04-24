Двое жителей Самарской области освобождены из украинского плена

Сейчас они находятся на территории Республики Беларусь в числе 193 возвращённых военнослужащих. Им уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
После возвращения в Россию бойцы пройдут лечение и курс реабилитации в профильных учреждениях Министерства обороны РФ.
Как сообщается, посреднические гуманитарные усилия при обмене и возвращении российских военнослужащих оказали Объединённые Арабские Эмираты и Соединённые Штаты Америки.
От имени родственников освобождённых военнослужащих выражается благодарность Президенту России Владимиру Путину, Министерству обороны, представителям специальных служб и всем участникам сложного переговорного процесса. Отдельные слова признательности адресованы Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой за содействие и поддержку.
Работа по поиску и возвращению военнослужащих, переставших выходить на связь с близкими в ходе выполнения боевых задач, продолжается.