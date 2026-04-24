Двое жителей Самарской области освобождены из украинского плена

Об этом стало известно сегодня.

Сейчас они находятся на территории Республики Беларусь в числе 193 возвращённых военнослужащих. Им уже оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

После возвращения в Россию бойцы пройдут лечение и курс реабилитации в профильных учреждениях Министерства обороны РФ.

Как сообщается, посреднические гуманитарные усилия при обмене и возвращении российских военнослужащих оказали Объединённые Арабские Эмираты и Соединённые Штаты Америки.

От имени родственников освобождённых военнослужащих выражается благодарность Президенту России Владимиру Путину, Министерству обороны, представителям специальных служб и всем участникам сложного переговорного процесса. Отдельные слова признательности адресованы Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой за содействие и поддержку.

Работа по поиску и возвращению военнослужащих, переставших выходить на связь с близкими в ходе выполнения боевых задач, продолжается.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
