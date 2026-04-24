Двое бойцов из Челябинской области возвращаются из украинского плена, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Первый — 43‑летний военнослужащий по контракту из Каслей, который находился в плену с ноября 2024 года. Второй военнослужащий — 50‑летний мужчина из Снежинска, отец двоих детей. Он находился в плену больше трех лет.
«В обоих случаях работа по обращениям велась в тесном сотрудничестве с федеральным уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой: мы регулярно поддерживали связь с близкими мужчин», — отметила Уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.
Всего на Родину в результате обмена военнопленными вернулись 193 воина.