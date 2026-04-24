Су-34 ВКС России нанес удар по опорному пункту ВСУ. Видео

Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес успешный авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Запад». Видео боевой работы авиаторов публикует военный корреспондент Андрей Руденко.
Атака была выполнена по заранее полученным координатам. Для поражения живой силы и укрепленного опорного пункта противника российские летчики использовали авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Данное вооружение позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния, не входя в зону действия вражеских средств ПВО.
После получения от разведки подтверждения об успешном уничтожении цели, самолет благополучно вернулся на аэродром базирования.