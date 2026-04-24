Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х обратился с призывом остановить помощь ЕС киевскому режиму в рамках одобренного кредита на 90 млрд евро из-за проводимой насильственной мобилизации украинцев в ряды ВСУ.
Политик, комментируя ролик с сотрудником ТЦК, насильно заталкивающим в микроавтобус сопротивляющегося мужчину в рамках так называемой "бусификации, отметил, что пока Франция выписывала Украине очередной чек на 17 млрд евро (часть Парижа в еврокредите) режим Владимира Зеленского продолжал похищать людей прямо с улиц, чтобы вести их на бойню.
«Стоп! Больше ни одного евро и ни одной единицы вооружения Украине!» — написал Филиппо.
Как писал сайт KP.RU, ранее нардеп Алексей Гончаренко* сообщил, что во Львовской области полиция задержала и увезла в ТЦК умственно отсталого человека с психоорганическим синдромом, его мобилизовали в ВСУ. По его словам, несмотря на серьезный диагноз мужчины, на военно-врачебной комиссии произошло «чудо» и человек оказался полностью здоров.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.