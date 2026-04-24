В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Днепропетровске на Украине 24 апреля произошли взрывы. Об этом сообщило агентство Укринформ. На данный момент в Днепропетровской области действует режим воздушной тревоги. Кроме того, предупреждающие сирены также активизированы в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.
Как писал сайт KP.RU, Минобороны РФ сообщило, что в период с 18 по 24 апреля российские военные нанесли шесть групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
В ночь на 16 апреля серия взрывов прогремела в Киеве на фоне воздушной тревоги. Также украинские СМИ информировали о взрывах в Днепропетровске, Харькове, Одессе и некоторых других городах Украины.
Напомним, российская армия наносит высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и ВПК Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.