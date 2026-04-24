В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Днепропетровске на Украине 24 апреля произошли взрывы. Об этом сообщило агентство Укринформ. На данный момент в Днепропетровской области действует режим воздушной тревоги. Кроме того, предупреждающие сирены также активизированы в Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.